İstikrarlı Suriye; Esad'ın Tahran ziyaretinin mesajıydı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Ülkedeki ekonomik sorunlara değinen Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, et fiyatlarındaki büyük artışın İslam Devrimi ile alakalı olmadığını belirtti.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Düşmanlarımız bu devrimin çok güçlü olduğunu bilmeli. Eğer bazıları bunu zedelemke isterse kendileri yok olur, çünkü İslam Devrimi gururlu olarak kalacaktır.” dedi.

Suriye Devlet Başkanı’nın Tahran ziyaretini değerlendiren Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, şu açıklamalarda bulundu:

“Esad'ın muhalifleri onun Şam'da kuşatıldığını, Suriye semalarında hala ABD ile bazı Batılı ülkeler arasında çatışmaların yaşandığını ve ülke durumunun istihbarat servisleri ve uydular tarafından izlendiğini söylüyorlardı. Fakat Esad bu şartlar altında Tahran'a ziyaret gerçekleştirerek ülkesine geri döndü. Bunlar Suriye'nin istikrarlı ve güvenli olduğu mesajını taşıyor.”

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, bu ziyaretin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ettiğini kaydederek, “Bunun İsrail ile ABD’nin bölgedeki müttefiklerine verdiği mesaj şuydu: İran’ın Suriye’deki varlığı devam edecek ve onların kapsamlı tehditleri bizim kararımızı etkilemeyecektir.” ifadesini kullandı.

Bazı Arap ülkelerinin Suriye’yi İran'dan uzaklaştırmak için Esad’a 10 ila 20 milyar dolarlık teklif sunduğunu açıklayan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, sözlerine şölye devam etti:

"Onlar Esad hanedanını iktidarda korumak için muazzam önerilerde bulundular. Fakat Beşar Esad hem Suriye'nin bağımsızlığı ve saygınlığını hem de İran'la olan stratejik ilişkilerini parayla değiştirmedi. Bunun için Devrim Lideri tarafından olumlu bir şekilde karşılandı."

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, Beşar Esad’ın Tahran ziyaretinin direniş cephesinin ABD’ye karşı mücaldelede koordinasyon sağlması konusunda büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İran karşıtı Varşova Zirvesi hakkında Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, "Polonya'daki gülünç oyun ABD için hiçbir başarı getirmedi, aynı zamanda Siyonist Rejim ve Polonya arasındaki gerilimi de arttırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde Sistan ve Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırısına değinen Tahran Cuma Namazı Hatibi, teröristlerin Pakistan topraklarında özgürce hareket etmesinin İran’a göre kabul edilmez olduğunu ifade ederek, "Pakistanlı yetkililer iyi komşuluk ilişkilerinin iki yönlü olduğunu bilmeli. BAE ile Suudi Arabistan'ın kötü vesveseleri iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden dostluğa zarar vermemesini bekleriz. Pakistan tarafı sınırlarını iyi şekilde yönetmeli ve Vehhabilik akımına bağlı teröristlerin hareketliliğini durdurmalı. Ortak sınırlarda gerginliğin yaşanması hiçbir ülkenin lehine değil ve hasar kesinlikle her iki ülkeyi de etkileyecektir." diye konuştu.