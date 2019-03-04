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4 Mart 2019 - 14:56

Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı

Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı

Suriye, 2011 yılında kriz patlak verdikten sonra ilk kez bir Arap Birliği toplantısına temsilci gönderdi.

Arap dünyası ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık sekiz yıl aradan sonra başlayan normalleşme sürecinde somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah, Ürdün'ün başkenti Amman'daki 29. Arap Birliği Parlamenterler Konferansı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Sabbah, konferansın başarılı geçmesini ve konferans sonunda alınacak kararların ve tavsiyelerin Arapların çıkarlarına hizmet edeceğini umduğunu kaydetti.

Sabbah, Suriye'nin foruma davet edilmesini 'doğal bir gelişme' olarak niteledi.

News Code 1877088
Kamran AZAR

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