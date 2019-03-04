Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı

Arap dünyası ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yaklaşık sekiz yıl aradan sonra başlayan normalleşme sürecinde somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah, Ürdün'ün başkenti Amman'daki 29. Arap Birliği Parlamenterler Konferansı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Sabbah, konferansın başarılı geçmesini ve konferans sonunda alınacak kararların ve tavsiyelerin Arapların çıkarlarına hizmet edeceğini umduğunu kaydetti.

Sabbah, Suriye'nin foruma davet edilmesini 'doğal bir gelişme' olarak niteledi.