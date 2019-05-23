Her türlü saldırıya karşı elimiz tetikte

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 24 Mayıs “Direniş, fedakarlık ve Zafer” günü ve Hurremşehr kentinin serbest bırakılması yıldönümü arifesinde bir mesaj yayınlayarak, silahlı kuvvetlerin her türlü saldırıya karşı gelmeye hazır olduklarını belirtti.

Tümgeneral Bakıri konuyla ilgili olarak “ABD’nin Tağut ve Firavun düzeni karşısındaki yeni şartlar tüm İranlıları iktidar, cihat ve daha fazla uyanık olmaya yönlendirmektedir” dedi.

Bakıri yayınladığı mesajda "Direni, fedakarlık ve Zafer" günü olarak bilinen Hurremşer'in kurtarılması gününün İran milletinin tarihi hafızasında kaldığını söyledi.