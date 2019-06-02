İran’ın katılımı olmadan Batı Asya’da hiçbir sorun çözülemez

Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin 30. vefat yıldönümü arifesinde bir yazı paylaşarak “İran halkı İslam Devrimi'nin temel meselesi olarak bilinen savunma kabiliyetinden vazgeçmeyecek” dedi.

İran'ın stratejik derinliği ve bölgesel etkisinin genişlenmesine dikkati çeken Tümgeneral Bakıri, “Bugün, Batı Asya'da hiçbir sorun İran'ın katılımı olmadan çözülemez” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri, ABD başta olmak üzere İslam’ın düşmanlarının bir zamanlar İran ulusunu yenmek için uçak ve helikopter kullandığına atıfta bulunarak, bugün bu düşmanların İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi ve güvenlik çatışma konusunda onlarca devletten oluşan bir koalisyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.