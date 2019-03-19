Esad: Suriye, İran ve Irak arasındaki ilişkiler güçlüdür

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi’yi içeren İranlı ve Iraklı ortak askeri heyet ile bir araya geldi.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre; görüşmede, Suriye’deki saha durumlarıyla ilgili halihazırdaki gelişmelerle, somut olarak terörle mücadelede operasyonel yönüne olumlu yansıyacak üç ülke arasındaki koordinasyonun pekiştirilmesi, mevcut gelişmeleri ve üç ülke arasındaki koordinasyonun artması konusu ele alındı.

Esad, Suriye ile İran ve Irak’ı birbirine bağlayan ilişkinin güçlü olduğunu, teröristlerin ve derstekçilerinin arkasında duran ülkeler nezdinde salt ön cephe sayılan kiralık teröristler ve teröre karşı Suriye, İran ve Irak silahlı kuvvetlerinin kanlarının birbiriyle karıştığı anda savaş esnasında pekiştiğini belirterek, bu toplantının, halklarımızı karakterize eden, onlarla gurur duyan ve en önemli saygınlık ve onur ile ilkeleri bir araya getirdiğini, muharebe birliği, hendek ve düşmanın birliğini ifade ettiğini belirtti.

Kendi yönünden İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, terörle mücadele ile Suriye’yi savunmanın aynı anda Irak ve İran’ı savunmak olduğunu çünkü bu terörün bütün bu ülkelere ve bütün bölgeyi hedef aldığını bu yüzden bölge ve halklarına düşen görevin terörle mücadele çabalarını birleştirmeyi ve karşısında durmayı gerektirdiğini vurguladı.

Esad ayrıca, her üç ülkenin çıkar ve ortak hedeflerine hizmet edecek şekilde kordinasyon ve işbirliğini sürdürme önemini vurguladı.