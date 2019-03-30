Irak yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyor

ABD yönetimi tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde devreye sokulan ve İran'ın özellikle petrol-petrokimya endüstrisini hedef alan yaptırımlardan 6 ay boyunca muaf tutulan 8 ülkeden biri olan Irak, Washington’un Bağdat’a tanıdığı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyor.

ABD’de bulunan Irak Parlamento Başkanı Muhammed Helbusi, “Umarım ABD İran’la ilgili Irak’a tanıdığı muafiyetin süresini uzatır.” dedi.

“Alsumaria.tv” sitesine göre; Muhammed Helbusi, “Irak’ın ekonomisi sağlıklı duruma kavuşuncaya kadar muafiyet süresinin uzatılmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

ABD, İran elektrik ve doğalgazını satın almaya devam edebilmesi için Irak'a geçici muafiyet tanımıştı.