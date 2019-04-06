Ruhani: Irak'la birçok bölgesel konuda aynı görüşe sahibiz

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Tahran’a gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bugünkü görüşmede iki ülke arasında daha önce sağlanan anlaşmaların uygulanmasını konuştuk. Hayata geçirilen ilk anlaşma da ücretsiz vize uygulamasıdır." dedi.

“Basra-Şelemçe Demiryolu Projesi’nin Ramazan ayından sonra başlatılmasını temenni ediyorum.” diyen Ruhani, iki ülke arasında bulunan Arvand Nehri’nin temizlenmesi için çok önemli bir anlaşmanın sağlanığını hatırlatarak, bugünkü görüşmede bu meseleyi de ele aldıklarını söyledi.

Hasan Ruhani, İran'ın elektrik, gaz ve petrol ihracatı Irak'a devam edeceğini belirterek, “Tahran ile Bağdat arasında mali ve bankacılık alanında olumlu adımlar atıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 20 milyar dolara ulaşacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin terörizm, uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı mücadeleyi güçlendireceğini aktaran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Başbakanı ile gerçekleştiği görüşmede bölgedeki son gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birçok bölgesel konuda aynı görüşe sahibiz. Kudüs Filistin’in daimi başkenti olarak kalacak. Golan Tepeleri ise Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yemen'deki savaş en kısa sürede sona ermeli ve krizin çözümü siyasidir. Bu görüşmede bölge genelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması konusu karşılıklı olarak kabul edildi."