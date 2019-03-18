Irak'ın çıkarları komşu ülkelere bağlıdır

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Katar Ticaret Bakanı Ali bin Ahmet al-Kuri ile Bağdat’ta bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Abdülmehdi, ülkesinin çıkarlarının diğer komşu ülkere bağlı olduğu açıkladı.

Adil Abdülmehdi sözlerinin devamında, "Irak olarak Katar ile işbirliğimizi güçlendirmeye kararlıyız. Tüm ülkelerle kardeş olarak bölgede barışın sağlaması için çalışıyoruz. Biz asla yıkıcı savaş ve bölgesel kutuplaşma politikasına geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar Ticaret Bakanı da bu görüşmede, ülkesinin Irak ile çeşitli alanlarda karşılıklı ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.