  1. Toplum
24 Nisan 2019 - 10:56

Sri Lanka'da bir patlama daha!

Sri Lanka'da bir patlama daha!

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da Savoy sineması yakınlarında bir patlama daha yaşandı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi.

Habertürk'e göre, Patlama kentte paniğe sebep oldu. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı. 

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmiş, 359 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

News Code 1878181
Muhammed BURHAN

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