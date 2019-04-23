Sri Lanka'daki saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi

İngiliz haber ajansı Reuters, Sri Lanka'daki terör saldırılarını terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini açıkladı.

Sri Lanka hükümeti dün yaptığı açıklamada, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'daki katliam

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Haber7'ye göre, Sri Lanka makamları saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.