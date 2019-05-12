Tahran ve çevresini kelebekler bastı

İran'ın Tahran, Veramin ve Karçak kentlerindeki sokaklarda uçuşan kelebekler, vatandaşları şaşırttı.

Konuya ilişkin Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan İran Çevre Koruma ve İzleme Kurumu yetkilisi Alirıza Naderi, “Son günlerde artan yağışlar, Tahran, Veramin, Karçak ve diğer şehirlerde kelebeklerin ani artışının nedenidir. Bunlar tarımcılık için hiçbir tehlike oluşturamazlar.” dedi.

Bu kelebeklerin “Rengin Banu” türünden olduğunu anlatan Naderi, bu tür kelebeğin göç süresinin çok kısa olduğunu söyledi.