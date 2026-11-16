Sonuç bildirgesinde yer alan maddelerden birinde EİT üyesi ülkeler, bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına atıfta bulunan üyeler, İran’a dayatılan savaşı kalıcı ve tamamen sona erdirmeye yönelik Tahran’ın son girişimine destek verdi. Diplomatik temasların önemine işaret eden üye ülkeler, Pakistan ve Katar’ın iyi niyet girişimlerine ve arabuluculuk çabalarına desteklerini açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin, savaşı sona erdirmek amacıyla diplomasiye başvurmayı öngören sorumlu yaklaşımı kapsamında, İran’ın yedi talebini içeren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik uygulanabilir çözüm önerileri sunan “iki günlük planı”nı kısa süre önce arabulucular aracılığıyla ilettiği belirtildi.

EİT üyesi ülkeler, örgütün hedeflerinin ilerletilmesine etkin katkı sunan İran’ın önemli rolünü vurguladı.

