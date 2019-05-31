Kuzey Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyet üyelerini idam ettirdi

Güney Kore basınında çıkan habere göre müzakerelere ülkesi adına başkanlık yapan Kim Hyok Chol ve diğer dört Dışişleri Bakanlığı görevlisi, “ABD adına casusluk” suçlamasıyla Pyongyang’daki Mirim Havaalanı’nda mart ayında idam edildi.

‌İdam edilenlerin ABD’nin niyetlerini yeteri kadar anlamamak ve müzakerelerin seyrini gerektiği şekilde rapor etmemekle de suçlandığı bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD lideri Donald Trump arasında Hanoi’da yapılan ikinci zirve, Pyongyang’ın nükleer silah programı konusunda çıkan pürüzlerin giderilememesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu arada Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol’un da zirvenin ardından Çin sınırındaki bir çalışma kampına gönderildiği bildirildi.

TRT