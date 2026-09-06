Siyonist İsrail ordusunda psikolojik kriz büyüyor

7 Ekim 2023’ten beri yaşanan savaşlar, işgalci İsrail ordusunda ruh sağlığı krizine yol açtı.

İşgal altındaki Netanya kentinde travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilen bir asker, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Yapılan açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki David Hoyer Amrani olduğu kaydedildi. Amrani'nin 8 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde görev yapmaya başladığı ifade edildi.

Olayı değerlendiren İşgal Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman, "Bu durum İsrail için bir başka uyarı. Bir uçurumun eşiğindeyiz” dedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Siyonist orduda intihar vakalarında görülen artışın, Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

