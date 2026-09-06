Türkiye, Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini 2026 sonuna kadar devreye alacak

Russia Today’in haberine göre, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınacağını ve ünitenin işletmeye alınması için gerekli testlerin sürdüğünü söyledi.

Bayraktar ayrıca Rusya’nın, Türkiye’nin kuzeybatısındaki Trakya bölgesinde yeni bir nükleer santral kurulması projesine katılmakla ilgilendiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya devlet şirketi Rosatom tarafından inşa ediliyor. Türkiye daha önce de Rusya ile nükleer alandaki iş birliğini geliştirmeyi ve Akkuyu’nun yanında yeni nükleer santraller kurmayı planladığını açıklamıştı.

Türkiye’nin güneyindeki Mersin ilinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkenin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Santralin inşası, Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma temelinde başladı.

Dört üniteden oluşacak ve toplam 4.800 megavat kapasiteye sahip santralin inşasından Rusya devlet şirketi Rosatom sorumlu. İlk ünitenin inşasına 2018 yılında başlandı. Haziran 2026’da bu ünitenin inşaat çalışmaları tamamlanırken, test ve devreye alma süreci son aşamaya girdi.

Türkiye aynı zamanda nükleer enerji programını genişletiyor ve ülkenin farklı bölgelerinde yeni santraller kurulmasını değerlendiriyor. Ankara, Akkuyu projesinin yanı sıra Sinop ve Türkiye’nin kuzeybatısındaki Trakya bölgesinde nükleer santral projeleri üzerinde çalışıyor.

Rusya ile nükleer enerji alanındaki iş birliği de son yıllarda genişledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül 2026’da Ankara’nın Moskova ile nükleer alandaki iş birliğini geliştirme ve yeni projeleri hayata geçirme planını açıklamıştı.