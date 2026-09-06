İran ve Azerbaycan'dan transit ve enerji için işbirliği vurgusu

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde taraflar, ikili ilişkilerin son durumunu ele alarak transit ve ulaştırma işbirliğinin geliştirilmesi, sınır projeleri ve petrol ile doğal gaz alanındaki ortaklıkları masaya yatırdı.

Ferzane Sadık, gaz, elektrik ve ulaşım alanlarında düzenlenen ortak oturumlara atıfta bulunarak, ele alınan konuların sonuçlarının incelenmesi ve takibi için ortak bir komitenin ivedilikle kurulması gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan, son savaş sürecinde ulaşım altyapısında meydana gelen hasarlara değinerek, “Hasar gören ulaşım güzergâhlarının yeniden operasyonel hale getirilmesinin yanı sıra, devam eden projelerin tamamlanma süreci de kesintisiz bir şekilde sürmektedir” dedi.

Ferzane Sadık, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrinin, cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeler ve üst düzey yetkililerin yakın işbirliği sayesinde sağlandığını belirtti.

Mustafayev ise, İran hükümetinin aktif transit yollarını yeniden kurma ve sürdürme çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Taraflar telefon görüşmesinde stratejik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

