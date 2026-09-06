İranlı komutandan Trump’a tepki: Aynı ifadeleri tekrar edip duruyor

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Komutan Yardımcısı Tümamiral Habibullah Seyyari, üçüncü dayatılmış savaşın ardından Silahlı Kuvvetlerin kapasitesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Silahlı Kuvvetler olarak görevimiz caydırıcılık kapasitemizi geliştirmektir. 12 günlük dayatılmış savaş, Ramazan Savaşı ve Hürmüz Savaşı’ndan edindiğimiz deneyimler ve çıkardığımız dersler doğrultusunda, olası zayıf noktalarımızı gidermek ve güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürüttük” dedi.

Tümamiral Seyyari, Trump’ın İran’a yönelik deniz ve ekonomik abluka açıklamalarına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Trump’ın açıklamalarını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, birkaç cümle ve ifadeyi sürekli tekrarladığını görüyoruz. ‘Bunların nükleer silahları yok, deniz kuvvetlerini vurduk, hava kuvvetlerini vurduk, ekonomik durumları kötü ve maaşlarını ödemediler’ diyor. Bunların dışında söyleyecek başka bir cümlesi yok. Biz de artık bu tekrarlarına alıştık.”