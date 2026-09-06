ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskının maliyeti kendisine daha ağır olabilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı ağır yaptırımlara ve İran’a yönelik deniz ablukasına değinerek, Washington ve Trump’ın askeri güçlerine ve deniz filosuna dayanarak İran'ı diz çöktürebileceklerini düşündüklerini belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, ancak son gelişmelerin bu hesapların gerçeklerden uzak olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ABD’nin gücünün önemli bir bölümünün askeri silahlarının kapasitesini sergilemeye dayandığını belirten Tuğgeneral Muhibbi, şöyle konuştu:

“ABD’liler yalnızca deniz filosunun ve uçak gemilerinin bölgede bulunmasının İran’ın geri adım atmasına yol açacağını düşünüyorlardı. Ancak attıkları her adımda birkaç adım geri çekilmek zorunda kaldılar.”

Tuğgeneral Muhibbi, bunun, askeri alanda ilk sözü söyleme iddiasındaki bir süper gücün İran’la karşı karşıya geldiğinde ciddi sınırlamalarla karşılaştığını gösterdiğini söyledi.

Yaptırımların maliyeti ABD için İran’dan daha fazla

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskılarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Kendisi ağır ekonomik borçlarla karşı karşıya olan ve aynı zamanda Çin ve diğer ülkelerle ekonomik savaş içerisinde bulunan bir ülke, İran’la yürüttüğü ekonomik savaşı kazanacağını nasıl iddia edebilir?”

Tuğgeneral Muhibbi, deniz ablukasının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmesinde ise konunun ekonomik açıdan ele alınması halinde, bu koşulların ABD’ye vereceği zararın İran’ın uğrayacağı zararın birkaç katına çıkabileceğini söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi açıklamasının devamında, “ABD İran’a ekonomik açıdan bir dolar zarar vermek isterse, kendisinin birkaç dolar maliyet ve zararla karşı karşıya kalması mümkün.” ifadelerinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, bölgesel gelişmelerin hammadde ve enerji piyasaları üzerindeki etkisine de değinerek, ABD’nin stratejik rezervlerinin bugün baskı altında olduğunu ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bazı hammaddelerin tedarikinde sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, bölgedeki alüminyum üretiminin durumuna ilişkin olarak da bölgesel gelişmelerin alüminyum üretimi ve ihracatını etkilediğini, bölge ülkelerindeki üretim kapasitesinin bir bölümünün devre dışı kaldığını ifade etti.

Tuğgeneral Muhibbi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün bu gelişmeler, ekonomik baskı uygulamanın ve abluka oluşturmanın, yaptırım uygulayan tarafın mutlaka zafer kazanacağı anlamına gelmediğini; aksine, bunun kendisi için de ağır maliyetlere yol açabileceğini gösteriyor.”