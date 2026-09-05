Lübnan'ın Ali Tahir Tepeleri'nde neler oluyor?(+video)

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri'nde operasyonel kontrol sağladığını iddia ediyor. Ancak Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, İsrail'in bu anlatımının gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Gazeteye göre tepelerin altında birbirine bağlı tünel ve yer altı tesislerinden oluşan geniş bir ağ bulunuyor. İsrail güçlerinin bu ağın bir bölümüne girmesi, tamamını kontrol ettiği anlamına gelmiyor.

El-Ahbar ayrıca İsrail'in Hizbullah'ın ağır kayıplar verdiği yönündeki iddiasını reddederek, bölgede çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürüyor.

Ancak mesele yalnızca Ali Tahir Tepeleri değil. Gazeteye göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde adım adım ilerlemeyi sürdürüyor.