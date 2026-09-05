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5 Eyl 2026 13:33

Lübnan'ın Ali Tahir Tepeleri'nde neler oluyor?(+video)

Lübnan'ın Ali Tahir Tepeleri'nde neler oluyor?(+video)

İsrail, Ali Tahir Tepeleri'nde kontrol sağladığını iddia ediyor. Ancak El-Ahbar'a göre bölgede yer altı tünel ağı ve çatışmalar sürüyor; asıl endişe, İsrail'in güney Lübnan'daki ilerleyişi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri'nde operasyonel kontrol sağladığını iddia ediyor. Ancak Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, İsrail'in bu anlatımının gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Gazeteye göre tepelerin altında birbirine bağlı tünel ve yer altı tesislerinden oluşan geniş bir ağ bulunuyor. İsrail güçlerinin bu ağın bir bölümüne girmesi, tamamını kontrol ettiği anlamına gelmiyor.

El-Ahbar ayrıca İsrail'in Hizbullah'ın ağır kayıplar verdiği yönündeki iddiasını reddederek, bölgede çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürüyor.

Ancak mesele yalnızca Ali Tahir Tepeleri değil. Gazeteye göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde adım adım ilerlemeyi sürdürüyor.

News ID 1938350
Azar MAHDAVAN

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