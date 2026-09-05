Güney Pars petrol ve gaz sahası, savaşın enkazından temizlendi

İran Ulusal Petrol Şirketi yetkilisi Feruh Alihani, savaşta hasar gören Güney Pars rafinerilerindeki enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Alihani, her rafineride yaklaşık 4 bin ton hurda, erimiş ve parçalanmış ekipman bulunduğunu belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarının iki aydan kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Bazı rafinerilerde 400-500 ton ağırlığındaki kulelerin devrildiğini ve hatların üzerine düştüğünü belirten Alikhani, bazı boru ve kulelerde zehirli hidrojen sülfür (H₂S) gazının sıkışmış olması nedeniyle çalışmaların oldukça zorlu ve riskli olduğunu ifade etti.

Üretim kapasitesinin kademeli olarak yeniden devreye alındığını belirten Alikhani, şubat ayına kadar bir veya iki hattın daha devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.