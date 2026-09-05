Pentagon'un İran korkusuyla devre dışı bıraktığı teknoloji

Pentagon, İran'ın olası misilleme saldırıları nedeniyle ABD askerlerinin telefon ve bilgisayarlarındaki reklam takip sistemlerini devre dışı bıraktı. Peki bu sistemler ne işe yarıyordu?

Fars Haber Ajansı: Pentagon son günlerde ABD askerlerinin kullandığı telefon ve bilgisayarlardaki reklam takip sistemlerini devre dışı bıraktı. ABD'li yetkililere göre bu karar, İran'ın olası saldırılarında askerlerin ve askeri üslerin konumlarının tespit edilmesi endişesiyle alındı.

Bu takip sistemi nedir?

Söz konusu sistem, teknik olarak MAID (Mobil Reklam Kimliği) olarak biliniyor. Bu, her telefona veya cihaza ait özel bir kimlik kodudur.

Android cihazlarda AAID, Apple cihazlarda ise IDFA olarak adlandırılan bu kodlar, uygulamaların kullanıcıları ve cihazları takip etmesine yardımcı oluyor.

Örneğin bir kişi telefonundaki hava durumu veya oyun uygulamasını açtığında, uygulamadaki reklam sistemi cihazın kimliğini ve bazı durumlarda konum bilgilerini reklam şirketlerinin sunucularına gönderebiliyor.

Bu bilgiler daha sonra farklı şirketler tarafından toplanıp satılabiliyor.

Bu durum özellikle askeri personel açısından risk taşıyor. Çünkü aynı cihazdan uzun süre veri toplanması, bir askerin nerede bulunduğunun veya bir askeri üssün ne zaman ve nasıl kullanıldığının anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Bunun için askeri bilgisayarlara veya ağlara sızılması bile gerekmeyebilir.

ABD ordusunda hangi önlemler alındı?

ABD ordusunun farklı birimleri bu sistemleri aşamalı olarak devre dışı bırakmaya başladı:

Hava Kuvvetleri: Yaklaşık iki ay önce telefon ve bilgisayarlardaki reklam kimliklerini devre dışı bıraktı.

Özel Operasyonlar Komutanlığı (SOCOM): Windows cihazlarında bu sistemi yakın zamanda kapattı.

Kara Kuvvetleri: Windows bilgisayarlarda engelleme daha önce uygulanıyordu. Android ve Apple cihazlarda ise sistem en geç Şubat 2026'da varsayılan olarak devre dışı bırakıldı.

Deniz Kuvvetleri: Devlete ait cihazlardaki güvenli uygulama ortamında reklam kimliklerini devre dışı bırakacağını açıkladı.

Bu kararlar, ticari şirketlerden satın alınan konum bilgilerinin Orta Doğu'daki ABD askerlerini hedef almak için kullanıldığı yönündeki iddiaların ardından geldi.

Reuters'ın temmuz ayında yayımladığı bir haberde de bölgedeki bazı ABD askerlerinden telefonlarını teslim etmelerinin istenebileceği belirtilmişti. ABD tarafındaki temel endişe, askerlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin İran'ın ABD üslerinin yerini tespit etmesine yardımcı olabilmesiydi.

Ayrıca İran'ın ABD saldırılarına karşı gerçekleştirdiği füze saldırılarının sonuçlarını gösteren görüntülerin paylaşılması da güvenlik açısından endişe yaratıyordu.

Gizlilik ve reklam teknolojileri alanında çalışan Zach Edwards, MAID sistemlerinin askeri cihazlarda devre dışı bırakılmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Edwards'a göre cihaz bilgileri ile internet ve ağ verilerinin birleştirilmesi gibi farklı yöntemlerle askerlerin konumu hâlâ takip edilebilir.

Senatör Ron Wyden da ordunun aldığı önlemlerin bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmakta yeterli olmadığını belirtti.

Cumhuriyetçi Temsilci Pat Harrigan ise düşmanların yalnızca para ödeyerek ABD askerlerinin konumunu belirlemeye yardımcı olacak bilgilere ulaşamaması gerektiğini söyledi.