Lübnan Meclis Başkanı'ndan İsrail'e sert tepki

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in hiçbir ateşkes anlaşmasına uymadığını ve tüm kuralları, anlaşmaları ve mutabakatları hiçe saydığını belirtti.

Berri, Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve bölgedeki yıkıcı savaşın devam etmesinin bu durumu kanıtladığını söyledi.

Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarına tepki gösteren Berri, bu suçların niteliği ve boyutu itibarıyla “devlet terörizmi” sınırlarına ulaştığını ve kınanması gerektiğini vurguladı.

Batı yanlısı Beyrut hükümetinin Siyonist rejimle bir anlaşmaya vardığını iddia etmesine rağmen, rejim sivilleri katletmeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1 Mart’tan 6 Eylül’e kadar 4 bin 358 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.