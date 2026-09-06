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6 Eyl 2026 16:40

İran dünyaya yeni bir "direniş modeli" sundu

İran dünyaya yeni bir "direniş modeli" sundu

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyaya yeni bir "direniş modeli" sunduğunu ifade etti.

Pazar günü düzenlenen bir etkinlikte konuşan Tümgeneral Abdullahi, düşmanın halihazırda İran'a karşı "kapsamlı bir hibrit savaş" yürüttüğünü belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, Amerikalıların 80 yılı aşkın bir süredir hiçbir ülkeden "hayır" cevabı almadıklarına dikkat çekerek, ABD'nin İran'a karşı saldırgan politikalarını başlatmadan önce İran ulusunun teslim olacağını varsayarak büyük bir yanılgıya düştüğünü ifade etti. İranlı general, “ABD’nin hayali hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi.

ABD ve İsrail’in yaşadıkları stratejik başarısızlıkları, yumuşak güç, bilişsel savaş ve ekonomik baskılarla telafi etmeye çalıştıklarını belirten üst düzey komutan, İran halkının cesareti ve devlet yetkililerinin basireti sayesinde düşmanın bu alanda da başarısızlığa uğrayacağını kaydetti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD ve İsrailli saldırganlara karşı asimetrik yöntemlerle koyduğu irade sayesinde tehditlere karşı inisiyatifi elinde tuttuğunu belirten Tümgeneral Abdullahi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyaya yeni bir "direniş modeli" sunduğunu ifade etti.

Tümgeneral Abdullah, "Allah'ın izniyle, geleceğin dünyası geçmişten çok farklı olacak; bu farklılık İran ulusunun lehine işleyecek ve ABD gücünün kesin düşüşüyle sonuçlanacaktır" diye konuştu.
 

News ID 1938382

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