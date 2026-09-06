  1. İran
6 Eyl 2026 09:40

Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD aracı hedef alındı

Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD aracı hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın koruma altındaki bölgesine girmeye çalışan ABD ordusuna ait uzaktan kumandalı bir deniz aracının hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın koruma altındaki bölgesine girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir uzaktan kumandalı deniz aracı hedef aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı 11 numaralı bildiride şu açıklamalarda bulundu:

“İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kahraman Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın koruma altındaki bölgesine girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir uzaktan kumandalı deniz aracı hedef aldı.

Allah'ın Lütfiyle, düşmanın her türlü beyhude girişimi, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin cesur ve canlarını ortaya koymuş mensuplarının gözetimi altında olup kararlılıkla hedef alınacaktır.

Stratejik bir deniz yolu olan Hürmüz Boğazı, İran'ın yönetimi altındadır ve düşmanın gerçekleştireceği her türlü girişime kararlı şekilde karşılık verilecektir.

Saldırgan ABD şunu bilmelidir ki bölgeyi terk etmek ve saldırganlığından vazgeçmekten başka yolu yoktur.”

News ID 1938371

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