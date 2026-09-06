Galibaf'tan ABD'ye sert uyarı: Artık oyun kuralları değişti

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda konuştu.

Galibaf, yeni ABD saldırılarının daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Galibaf, "ABD’liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar” ifadelerini kullandı.