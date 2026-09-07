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7 Eyl 2026 19:23

Kongo'da Ebola salgını sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 95'e çıktı

Kongo'da Ebola salgını sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 95'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 95’e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 95’e çıktığını duyurdu. KDC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, ülkedeki 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olan salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436’ya ulaştı.
 

News ID 1938414

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