Kongo'da Ebola salgını sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 95'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 95’e çıktığını duyurdu. KDC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, ülkedeki 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olan salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436’ya ulaştı.

