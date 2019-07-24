Avrupa'dan Hürmüz Boğazı için yeni girişim

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’nin petrol tankerine İran’ın el koymasının ardından Hürmüz Boğazı'nda artan gerginliğin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Yves Le Drian, İngiltere ve Almanya ile birlikte Avrupa girişimi kurarak, Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini izlemeye ve güvenliği sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, yapılan görüşmelerin İngiltere’nin deniz gücü oluşturulması çağrısına destek seviyesine ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

ABD de koalisyon kurmaya çalışıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da daha önce yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Detayları yakın zamanda açıklanması beklenen plana göre, ABD koalisyon kapsamında komuta gemileri sağlayacak, keşif ve gözetleme çabalarına liderlik edecek.

Dunford ayrıca, ülkesinin koalisyona komuta ve kontrol gemisi sağlayacağını ancak koalisyona katılacak devletlerin devriye gemisi sağlaması gerektiğini aktarmıştı.

Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün 3'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı, Tahran yönetiminin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip.

Kaynak: TRT