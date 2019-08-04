İran ile Katar'dan 15. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı

İran-Katar deniz sınırlarındaki işbirliği imkanlarının görüşüleceği "15. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı" iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla bugün başkent Tahran'da düzenleniyor.
Bu toplantı İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ve Katar Sahil Güvenlik Komutanı Abdülaziz Ali Mehdi’nin başkanlığıyla yapılacak.
Toplantıda tarafların Fars Körfezi'nde denizcilik ve sınır işbirliğine yönelik yeni yöntemlerin incelenmesi bekleniyor.
İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin katılımıyla 6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Tahran’da gerçekleşmişti.
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