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14 Temmuz 2019 - 10:21

İran'dan İngiltere'ye savaş gemisi uyarısı

İran'dan İngiltere'ye savaş gemisi uyarısı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "İngiltere, Fars Körfezi’ne savaş gemisi göndermenin güvenliği garanti edemeyeceğini anlamalı." dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’a hitaben kişisel Twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, "Artık diğer ülklerin ABD’nin mantıksız taleplerine uymaktan vazgeçmelerinin zamanı gelmiştir.” dedi.

Rebii’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere, Fars Körfezi’ne savaş gemisi göndermenin güvenliği garanti edemeyeceğini anlamalı. Tarih boyunca güvenlik yalnızca diplomasi ve karşılıklı saygı ile güvence altına alınmıştır."

İngiltere hükümeti son günlerde Fars Körfezi'ne ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldığını belirtmişti.

News Code 1879870
Ruya FEREYDUNI

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