Hürmüz Boğazı düzeninin bozulmasına izin verilmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, "Defaatle vurguladığımız gibi, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azalma kararı geçicidir. Diğer taraflar vaatlerini tamamen yerine getirdiği takdirde önceki koşullara geri döneceğiz. Ekonomik savaşta ateşkes sağlanırsa diyalog ile uzlaşı fırsatı doğabilir. Elbette bu konuda bazı arabulucu ülkeler var ve yazışmalar ile temaslar devam ediyor. Herkes müzakere fırsatını asla kaçırmayacağımızı bilmeli." dedi.

Tahran hükümetinin müzakere fırsatını değerlendireceğini belirten Ruhani, “Ülkenin yürütme görevini üstlendiğim sürece, adil ve onurlu bir müzakere yapmak için tam olarak hazır olacağım, fakat müzakere adına teslim olmayacağız.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupalı ülkeler ile bazı ülkelerle hala yazışmalar ve temasların devam ettiğini belirterek, “Ancak şimdiye kadar istenen noktaya gelmedik, çünkü teklifler dengeli değildi. Biz diplomasi sürecine devam edeceğiz ve herhangi bir sonuca varmazsak ve ikinci 60 günlük süre sona ererse, kesinlikle üçüncü adımı atacağız." açıklamasında bulundu.

İran halkına hitap eden Ruhani, "Tüm değerli vatandaşlarımız savaş ve gerginlik peşinde olmadığımızı aynı zamanda zorbalığa teslim olmayacağımzı bilmeli.” dedi.

Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin İran için büyük önem taşıdığını anlatan Ruhani, İran’ın Bab'ül Mendep Boğazı ile Hint Okyanusu’nun yanı sıra dünyanın diğer deniz yollarının güvenliği için de çalıştığına dikkati çekti.

“Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'nin korunmasındaki ana sorumluluk İran ve komşu ülkelere aittir.” diyen Ruhani, bunun başka devletlerle alakası olmadığını sölyedi.

Hürmüz Boğazı’nın düzenini bozduğu için İngiliz petrol tankerini alıkoyan Devrim Muhafızları'nın eylemini takdir eden Ruhani, “Hürmüz Boğazı düzeninin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda çatışma ile gerginlik peşinde de değiliz. ABD İHA’sı konusunda da verilen karşılık kesin ve profesyonelceydi. İran hava sahası ihlal edilirse tekrar aynı tepki verilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Avrupa ülkelerine seslenen Ruhani, “Bazı Avrupa ülkeleriyle gerginliği devam ettirmek istemiyoruz. Onlar uluslararası hukuka bağlı kalıp Cebelitarık'taki gayrimeşru eyleminden vaz geçerlerse İran’dan uygun bir cevap alacaklardır." çağrısında bulundu.