  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Temmuz 2019 - 12:00

Ensarullah'tan Suudilerin Saada'ya yönelik saldırısına tepki

Ensarullah'tan Suudilerin Saada'ya yönelik saldırısına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Saada vilayetine yönelik son saldırısına tepki gösterdi.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Saada vilayetindeki pazara yönelik saldırısına tepki göstererek, “Suudilerin Yemen’deki sivillere karşı cinayetleri onların son yıllarda alıştığı vahşice doğasını gösteriyor." dedi

Abdüsselam, bu cinayetlerin ABD ile İngiltere’nin desteği sayesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Saada’ya yönelik saldırısında 10 sivil yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştı.

News Code 1880237
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler