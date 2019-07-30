Ensarullah'tan Suudilerin Saada'ya yönelik saldırısına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Saada vilayetindeki pazara yönelik saldırısına tepki göstererek, “Suudilerin Yemen’deki sivillere karşı cinayetleri onların son yıllarda alıştığı vahşice doğasını gösteriyor." dedi

Abdüsselam, bu cinayetlerin ABD ile İngiltere’nin desteği sayesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Saada’ya yönelik saldırısında 10 sivil yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştı.