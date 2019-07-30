Yemen'den uluslararası kuruluşlara yardım çağrısı

Al Minar kanalına göre, Yemen Sağlık Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Saada pazarına saldırılarında yaralananların hayatlarını kurtarmak için uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Yemen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen 52 aydan beri kuşatma altında. Yaralıların hayatını kurtarmak için Sana Havaalanı’nın kuşatması kaldırılmalıdır. Suudilerin Sana’ya yönelik düzenlediği son hava saldırısında şehit sayısı 13’e yükselirken 26 kişi de yaralanmıştır. Suudi koalisyonu ile ABD Yemenlilerin kan dökülmesi sorumluluğunu üstlenmelidir."

Suudi koalisyonunun dün akşam saatlerinde Yemen'ye yöneli yeni bir saldırı düzenlediği belirtildi.