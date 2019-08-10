  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 Ağustos 2019 - 10:50

Ensarullah Lideri'nin kardeşini öldüren terör timinin üyeleri tutuklandı

Ensarullah Lideri'nin kardeşini öldüren terör timinin üyeleri tutuklandı

Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin’i suikast sonucu öldüren terör timinin üyelerinin birçoğu tespit edilerek göz altına alındığı bildirildi.

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen İstihbarat Servisi, Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin’e suikast yaparak öldüren terör timinin üyelerinin birçoğunun tespit edilerek göz altına alındığını bildirdi.

Tutuklanan kişilerin sorgulandığını belirten Yemenli güvenilir kaynakları, bu kişilerin Suudi Arabistan İstihbarat Bakanlığı’na mensup olduğunu ve Yemen’in devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı milis liderlerinin birinin gözetimi altında suikast eyleminde bulunduğunu söyledi.

Yemen basını dün, Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin'in uğradığı suikast sonucu şehit olduğunu bildirdi.

News Code 1880460
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler