Ensarullah Lideri'nin kardeşini öldüren terör timinin üyeleri tutuklandı

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen İstihbarat Servisi, Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin’e suikast yaparak öldüren terör timinin üyelerinin birçoğunun tespit edilerek göz altına alındığını bildirdi.

Tutuklanan kişilerin sorgulandığını belirten Yemenli güvenilir kaynakları, bu kişilerin Suudi Arabistan İstihbarat Bakanlığı’na mensup olduğunu ve Yemen’in devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı milis liderlerinin birinin gözetimi altında suikast eyleminde bulunduğunu söyledi.

Yemen basını dün, Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin'in uğradığı suikast sonucu şehit olduğunu bildirdi.