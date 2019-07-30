İran'dan ABD'ye Yemen uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in Saada vilayetinde onlarca sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınayarak, Yemen halkıyla olaya kurban gidenlerin aileleri için içten taziyelerini dile getirdi.

Musevi, "Suudi koalisyonun, 4 yıldan fazladır devam eden savaşta Yemen’in yıkımı dışında başka bir şey elde etmemiştir. Bu nedenle çocukları, kadınları ve sivillleri öldürmekle siyasi alanda ve sahadaki yenilgilerini telafi etmek istiyor.” dedi.

Uluslararası toplumun, Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik cinayetleri karşısındaki sessizliğini eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Suudi koalisyonuna silah satarak bu tür cinayetlere ortaktır. Bu yüzden yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.