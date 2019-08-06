ABD'deki Yemenliler Suudi Arabistan'ı protesto edecek

Yemen medyasına göre, ABD’de yaşayan Yemenliler önümüzdeki Perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nin önüne toplanarak, Suudi Arabistan'a karşı protesto düzenlemeyi planlıyor.

Protestonun Uluslararası Sana Havalimanı'nın kuşatmasını kırma isteğiyle düzenleneceği belirtildi.

Göstericiler ayrıca Yemen’deki tüm havaalanları ve limanlarının ablukasının kırılmasını talep edecek.

ABD’nin farklı bölgelerinde yaşayan Yemenliler bu protestoya katılması bekleniyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 8 Ağostus 2015’ten bu yana Uluslararası Sana Havalimanı'nı kuşatma altına alarak, suç işlemektedir.