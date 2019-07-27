Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Sağlık Bakanalığı, Yemen Sağlık Bakanlığı, 4 yıldan fazladır süren Yemen savaşında her 10 dakikada bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırılarında bugüne kadar 100 binden fazla sivilin sakat kaldığı belirtildi.

Bakanlık, Suudi koalisyonunun Ortadoğu’nun en yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında yer alan Yemen’e saldırıları sonucu 5 yaşının altındaki en az 2.3 milyon çocuğun gıda güvensizliği yaşadığını ve her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kabettiğini açıkladı.