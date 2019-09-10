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10 Eylül 2019 - 16:47

Bahreyn'de matem törenine biber gazlı müdahale!

Bahreyn'de matem törenine biber gazlı müdahale!

Bahreyn’de Al Halife rejimi güçleri, Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen matem törenine biber gazlı müdahale etti.

Al Ahed’in haberine göre, Bahreyn’de Al Halife rejimi güçleri, Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen matem törenine biber gazlı müdahale etti.

Aşura matem merasimi kapsamında Kerbela Olayı'nda şehit edilen Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ile 72 yakını anılıyor.

Son günlerde Bahreyn din alimleri, bir yazılı açıklama yayınlayarak Al Halife rejiminin aldığı Kerbela matem töreni karşıtı kararını kınamıştı.

Yazılı açıklamada, Kerbela ve Aşura Olayı'nı anlatan simgelere yapılan saldırılar ile hatiplerin tutuklanmasını “sorumsuzca bir adım” olarak nitelendirilmişti.

Bahreyn rejimi, her yıl olduğu gibi bu aya özgü Kerbela Olayı'nı simgeleyen bayrakları topluyor ve Aşura matemi marasimine kısıtlama uyguluyor.

News Code 1881096

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