İran genelinde İmam Hüseyin (s.a) için matem merasimi

Hz. İmam Hüseyin (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle bugün İran İslam Cumhuriyeti yasa büründü.

Bugün Hz. İmam Hüseyin’in (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke çapında geneleksel Kerbela matem merasimi düzenleniyor.

Ülke genelinde Ehl-i Beyt aşıkları İmam Hüseyin (s.a) için düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.

Dün akşam İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda düzenlenen matem merasimi, devlet yetkilileri, ve Ehlibeyt (a.s) aşıklarının katılımıyla Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşmişti.

Kerbela Olayı

Kerbela Olayı ya da Kerbela Katliamı olarak bilinen olay, 680 tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu savaşta Hz. Hüseyin şehit edilmiştir.