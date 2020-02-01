Al Halife'nin baskıları sonucu Bahreynli bir genç şehit oldu

Al Alem kanalına göre, Al Halife rejiminin hapishanesinde ağır işkencelere maruz kalan Bahreynli genç Hamid Hatem şehit oldu.

Hamid Hatem 2016 yılında Al Halife’ye mensup güvenlik güçlerinin al-Samahic bölgesindeki evine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

Al Halife rejimi yaptığı ağır işkencelerden sonra kansere yakalanan Hatem'in tedavi görmesine izin vermemişti.

Bahreynli gencin durumu kötüleşince serbest bırakılmıştı. Fakat kanserle pençeleşen Hamid tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.