  1. Dünya
  2. Ortadoğu
1 Şubat 2020 - 10:25

Al Halife'nin baskıları sonucu Bahreynli bir genç şehit oldu

Al Halife'nin baskıları sonucu Bahreynli bir genç şehit oldu

Al Halife rejiminin hapishanesinde ağır işkencelere maruz kalan Bahreynli bir genç şehit oldu.

Al Alem kanalına göre, Al Halife rejiminin hapishanesinde ağır işkencelere maruz kalan Bahreynli genç Hamid Hatem şehit oldu.

Hamid Hatem 2016 yılında Al Halife’ye mensup güvenlik güçlerinin al-Samahic bölgesindeki evine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

Al Halife rejimi yaptığı ağır işkencelerden sonra kansere yakalanan Hatem'in tedavi görmesine izin vermemişti.

Bahreynli gencin durumu kötüleşince serbest bırakılmıştı. Fakat kanserle pençeleşen Hamid tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

News Code 1884231

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler