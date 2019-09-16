Suudiler'den yeni iddia: Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla yapıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun canlı yayınladığı basın toplantısında, "Soruşturmadan elde edilen ilk bilgiler, Bekik ve Haris'e (Saudi Aramco'ya ait tesislerin bulunduğu yerler) düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğuna, saldırıların Yemen topraklarının dışından yapıldığına işaret ediyor." dedi.

Maliki, saldırının nereden gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'a yönelik suçlamalara değinerek, “Bu iddialar İran karşıtı 'maksimum yalan' politikası doğrultusunda öne sürülen iddialardır.” dedi.

Musevi, dün Pazar günü de yaptığı açıklamalarda, diplomatik bağlamda böyle suçlamalar ve boş açıklamaların anlamsız olduğunu kaydederek, "Uluslararası ilişkilerde bile 'husumet etme' mantık çerçevesinde ve en az inanırlığa sahiptir. Fakat ABD’li yetkililer bu ilkelerin sınırını aşmış durumda." açıklamasında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'lilerin İran'a karşı azami baskı politikası yürüttüğünü ve bundan başarısız kaldıkları için "azami yalan" politikasını benimsediklerini ifade etmişti.