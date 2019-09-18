Yemenli yetkili Ankara'daki üçlü liderler zirvesini değerlendirdi

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla Ankara’da düzenlenen 3’lü Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi.

Husi, “İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirve toplantısında, Yemen’e karşı yürütülen savaşın gereksiz ve boşuna olduğu vurgulandı. Bu üç ülke liderlerinin ifadeleri siyasi mesaj taşıyor ve Yemen'le ilgili tutumlarına işaret ediyor.” dedi.

Muhammed Ali el-Husi ayrıca, “Onların sözleri, katletme, imha etme ve gerçek dışı hedeflerin peşinde koşan işgalci ülkelerin uzmanlarının görüşlerinden çok uzaktı." ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Husi, Yemen’i yeniden inşa etme sürecinin acilen başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.