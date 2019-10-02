Bağdat'taki protestolar ikinci gününde

Bağdat'ın güneyinde yer alan Zafaraniye bölgesinde toplanan göstericiler "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı belirtildi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab ile doğusundaki Belediyat bölgelerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Buradaki bazı göstericiler, araba tekerlekleri yakarak yolları trafiğe kapattı.

Yaşananlarla ilgili sosyal medyada da birçok görsel paylaşıldı.

Korunaklı Yeşil Bölge'de üst düzey önlemler alınıyor

Irak güçleri ise hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye giden tüm yolları trafiğe kapatarak, üst düzey önlemler almayı sürdürüyor.

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Turkmenelitv.com