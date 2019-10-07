Adil Abdulmehdi: Irak'taki durum normalleşmiştir

Alghad Press’in haberine göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesindeki durumun normalleştiğini söyledi.

Adil Abdulmehdi, “Irak’ta durum sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra normale dönmüştür ve güvenlik güçleri ülkedeki durumu kontrol altına tutuyor.” dedi.

Abdulmehdi ilaveten, hükümetin reform paketini sunduğunu ve önümüzdeki günlerde protestocuların taleplerini karşılamak için gereken önlemler alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Irak güçlerine güvendiklerini ve ülkesinin Irak hükümetinin güvenlik ve istikrarı güçlendirme yönündeki çabalarını desteklediğini dile getirdi.