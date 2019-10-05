Irak'taki son olayların arkasında Siyonistler var

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Irak'taki son olayları değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın attığı tweette, "Yıllardır Irak’ı güvensiz bir hale getirmeye çalışan yabancı düşmanlar şimdi de bu ülkeyi başka bir şekilde dengesizleştirmek istiyor." ifadesine yer verildi.

Düşmanların Irak halkının meşru taleplerini yönlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında, "Hiç şüphesiz Irak'taki son olayların arkasında Siyonistler ve takfiri terörizminin destekçileri var. İnşallah Erbain’ın bereketi sayesinde bu komplo da çökertilecektir." belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi.