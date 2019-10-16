Iraklı DEAŞ mensuplarının ülkeye dönüşüne karşıyız

Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı Şirvan el-Vaili, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Iraklı DEAŞ mensuplarının ülkeye dönüşü konusunda muhalifetini anlattığını söyledi.
Şirvan el-Vaili, Berhem Salih’in Suriye’de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı DEAŞ mensubunun geri dönüşünü kabul ettiği iddiasını reddetti.
Irak basınına göre Berhem Salih, Pompeo ile gerçekleştirdeği telefon görüşmesinde ülke toprağının DEAŞ kalıntılarının geri dönüş bölgesi haline gelmesini asla kabul etmeyeceğini vurguladı.
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