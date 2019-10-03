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3 Ekim 2019 - 12:03

Filistin'de seçimler ulusal uzlaşı çerçevesinde yapılmalı

Filistin'de seçimler ulusal uzlaşı çerçevesinde yapılmalı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ulusal uzlaşı anlaşması ışığında bütün grupların Filistin’de yapılacak kapsamlı genel seçimlerin başarıya ulaşması için gerekli adımlar atmalarını vurguladı.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, herkesin ulusal uzlaşı anlaşması ışığında Filistin’de yapılacak kapsamlı genel seçimlerin başarıya ulaşması için gerekli adımlar atmasını vurguladı.

Kasım “Bu seçim tamamen Filistin halkının iradesini yansıtmalı” dedi.

Filistinli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimler Filistin halkının hakkıdır ve Filistin halkı seçimlere katılarak, farklı kurumlarda temsilcilerini belirlemeliler.”

Hamas Hareketi geçenlerde bir bildiri yayınlayarak, Filistin'de yapılacak kapsamlı genel seçimlere hazır olduğunu açıklamıştı.

News Code 1881582
Ruya FEREYDUNI

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