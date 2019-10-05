Hamas'tan İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik saldırılarına kınama

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail askerlerinin barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlara yönelik saldırılarını kınadı.

Bu saldırıları “uluslararası kuralların ihlali” olarak nitelendiren Kasım, “Siyonist işgalciler bu cinayetlerin sonuçlarından sorumludur. Arabulucu ülkeler bu işgalci düşmanın saldırganlığını durdurmk için harekete geçmelidir” ifadelerinde bulundu.

İsrail askerleri her hafta Cuma günü Gazze Şeridi’nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılanlara yönelik saldırıyor.

Dün düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askeri tarafından yapılan saldırı sonucu 1 kişi şehit olurken 54 kişi de yaralanmıştı.