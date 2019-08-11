Hamas'tan İsrail'e cinayetlerinin devam etmesi konusunda uyarı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu İsrail’in Filistinlilere karşı cinayetlerinin devam etmesinin sonuçları konusunda uyardı.

El-Kanu, “Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde birçok Filistinli genci katletme cinayeti Filistin halkının daha sert bir tepki göstermesine neden oluyor” dedi.

El-Kanu konuya ilişkin olarak, “Bu durumda Siyonist rejim Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı devam eden saldırganlıklarının sonuçlarından sorumludur” diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde birkaç Filistinli genç işgalci güçlerle çatışma sırasında şehit olmuştu.