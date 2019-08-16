Hamas: Mescid-i Aksa’ya saldırı tüm bölgelerde patlamaya yol açar

Hamas Hareketi dün gerçekleştirdiği “olağanüstü” toplantıda Kurban Bayramı’nın ilk günü Mescid-i Aksa’da yaşananları değerlendirdi.

İşgal güçleri bayramın ilk günü olan Pazar günü 1336 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin vermiş ve Mescid-i Aksa’nın avlusunda cemaatle işgal güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Hamas Hareketi, Kudüs’ün kırmızı çizgi olduğunu ve Mescid-i Aksa’ya yapılacak saldırının tüm İslam ümmetine yapılmış sayılacağını ifade etti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın hedef alınmasının Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olduğuna dikkat çeken Hamas, söz konusu komploya karşı direnmenin tek yolunun gerçek anlamda ortaklık üzerine kurulu bir milli birlik olduğunu kaydetti.

Hamas Hareketi, Filistinli grupların liderlerini “Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı koruma” gündemiyle toplantıya çağırdı.

Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırıların devam ettiğini ve işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı yıkarak enkazı üzerinde sözde Süleyman Mabedi’ni inşa etmek istediklerini bildiren Hamas, İslam ülkeleri liderinden ve hükümetlerinden de ümmetin kutsal mekanlarını koruma konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi