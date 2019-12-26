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26 Aralık 2019 - 12:49

İran-Rusya ilişkileri Tahran'da değerlendirildi

İran-Rusya ilişkileri Tahran'da değerlendirildi

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede taraflar ikişi ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar.

İran ile Rusya’nın ilişkilerini olumlu değerlendiren Emir Abdullahiyan, “İki ülkenin geniş kapasitelere sahip olmasına göre, Tahran-Moskova arasındaki kapsamlı işbirliğinin hızlandırılması gerekiyor” dedi.

Görüşmede ilaveten ABD’nin diğer ülkelere karşı yasadışı yaptırımları eleştirildi.

News Code 1883366

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